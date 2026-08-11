На Закарпатье продавали "билет через Тису" за 6 тысяч евро

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В Закарпатье разоблачили очередную схему незаконного пересечения границы. Злоумышленница продавала "билет" через Тису для военнообязанных

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

30-летняя жительница Закарпатья оказалась причастна к схеме. Она свои услуги оценила в 6 тысяч евро. Ее клиент, житель Киева, должен был пересекать границу через годовую Тису. Однако женщина была задержана в городе Виноградов после получения денег.

"Ей объявлено о подозрении по ч.3 ст. 332 УКУ (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В случае доказывания вины подозреваемой в суде, ей грозит наказание в виде лишения свободы до девяти лет", - говорят пограничники.

Напомним, что в Черновицкой области попытка незаконного пересечения госграницы завершилась трагедией. Вблизи поселка Красноильск пограничники обнаружили тело 47-летнего мужчины, пытавшегося бежать в Румынию.