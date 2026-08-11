12:30  11 августа
На Буковине женщина покупала автомобиль, но отдала деньги аферистам
10:37  11 августа
На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
08:40  11 августа
На Львовщине 8-летний мальчик в тяжелом состоянии после утопления в бассейне
UA | RU
UA | RU
11 августа 2026, 13:29

Длительное ожидание изнуряет: психолог советует, как поддержать себя

11 августа 2026, 13:29
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Длительное ожидание может влиять на повседневную жизнь: становится сложнее выполнять привычные дела, снижается мотивация и не хватает сил на себя

Психолог Белоцерковской районной организации ГО "Захист Держави" Юлия Белецкая советует в такой период не требовать от себя чрезмерного.

"Дайте себе право на отдых без чувства вины, разбивайте большие дела на маленькие шаги, ищите поддержку у близких людей", – отметила Белецкая.

Также специалисты советуют не оставаться наедине со своими переживаниями и при необходимости обращаться за профессиональной психологической помощью.

В Белой Церкви можно бесплатно получить психологическую консультацию для тех, кто переживает сложный период или нуждается в поддержке. Консультации проводятся по адресу: ул. Мельничная, 4.

  • График работы: понедельник-пятница, 09:00-18:00.
  • Телефон для записи и консультаций: +380 731061163.

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГО Захист Держави украинцы советы психолог мотивация консультации
Петанк, дартс, лук и шахматы: в Ковеле прошел фестиваль адаптивного спорта среди ветеранов
11 августа 2026, 12:04
Выезд с ребенком за границу: какие документы нужно подготовить
11 августа 2026, 11:09
От бюрократии к автоматизации: ветеранам хотят упростить установление инвалидности
29 июля 2026, 11:40
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн
11 августа 2026, 19:59
Воевал против ВСУ и охранял Захарченко: в суд передали дело эксбоевика "ДНР"
11 августа 2026, 19:30
В Киевской области мужчину во время застолья забили насмерть
11 августа 2026, 19:20
Укрывался от обстрелов в подвале и сдавал ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам тюрьмы
11 августа 2026, 18:58
Украинцы массово получают звонки от СБУ: в Нацполиции предупредили
11 августа 2026, 18:35
В Ровенской области несовершеннолетний на мотоцикле протаранил электровелосипед, пострадал ребенок
11 августа 2026, 18:33
В Киеве произошло ДТП на улице Богатырской: движение транспорта затруднено
11 августа 2026, 18:14
В Харькове массово травят собак
11 августа 2026, 18:05
Удар по рынку в Славянске: количество раненых выросло до шести
11 августа 2026, 17:59
Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников
11 августа 2026, 17:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Кудрицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »