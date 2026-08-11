Длительное ожидание изнуряет: психолог советует, как поддержать себя

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Длительное ожидание может влиять на повседневную жизнь: становится сложнее выполнять привычные дела, снижается мотивация и не хватает сил на себя

Психолог Белоцерковской районной организации ГО "Захист Держави" Юлия Белецкая советует в такой период не требовать от себя чрезмерного.

"Дайте себе право на отдых без чувства вины, разбивайте большие дела на маленькие шаги, ищите поддержку у близких людей", – отметила Белецкая.

Также специалисты советуют не оставаться наедине со своими переживаниями и при необходимости обращаться за профессиональной психологической помощью.

В Белой Церкви можно бесплатно получить психологическую консультацию для тех, кто переживает сложный период или нуждается в поддержке. Консультации проводятся по адресу: ул. Мельничная, 4.

График работы: понедельник-пятница, 09:00-18:00.

Телефон для записи и консультаций: +380 731061163.

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.