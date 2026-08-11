"Это уже не просто давление": Лубинец заявил о преследовании своего представителя из-за разоблачения нарушений в ТЦК

Фото: Facebook/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о возможном преследовании своего представителя в Закарпатской области Андрея Крючкова, ранее сообщившего о многочисленных нарушениях со стороны работников ТЦК и СП

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По словам Лубинца, вместо должной реакции на выявленные нарушения под давлением оказался сам представитель омбудсмана.

"Мой представитель в Закарпатской области Андрей Крючков разоблачил многочисленные нарушения со стороны работников ТЦК и СП. Но, похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными", – заявил Лубинец.

Он сообщил, что получил информацию о намерении руководителя ОТЦК и СП якобы сфабриковать против Крючкова уголовное производство за якобы препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Лубинец считает, что подобные действия могут свидетельствовать о вмешательстве в работу омбудсмана и его представителя. Он отметил, что ответственность за вмешательство в деятельность Уполномоченного предусмотрена статьей 344 Уголовного кодекса.

Омбудсман также заявил, что понимает необходимость мобилизации, однако она, по его словам, "не дает никому права преступать закон и человеческое достоинство".

По словам Лубинца, только в течение последней недели в его офис поступило несколько обращений по поводу мобилизации тяжелобольных людей и людей с инвалидностью, а также сообщения о смерти мобилизованного в ТЦК.

"Мобилизировать тяжелобольного – это не усилить армию. Признать годным человека, которого потом отказываются принимать военные медики, – это не усилить армию", – заявил омбудсман.

Он заверил, что офис уполномоченного не прекратит реагировать на подобные случаи.

"Сильная армия не строится на морально сломанных людях, страхе и молчании. Она строится на доверии, законе и ответственности", – подытожил Лубинец.

Как известно, в ТЦК на Закарпатье и Львовской области разоблачили схему "бумажной мобилизации", в рамках которой должностные лица могли фиктивно "призвать" по меньшей мере 276 человек для отчетности.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Закарпатья обратилась к представителю омбудсмена и сообщила, что ее отец скончался после избиения сотрудниками ТЦК. Омбудсмен ответил на запрос генпрокурора, чтобы установить все обстоятельства дела.

В ТЦК заверили, что смерть мобилизованного мужчины в Закарпатской области не связана с якобы избиением в территориальном центре комплектования, а произошла из-за болезни.