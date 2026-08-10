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10 августа 2026, 11:29

$28 тысяч за "списание" и бегство: в Харькове осудили 58-летнюю женщину

10 августа 2026, 11:29
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Фото: Прокуратура Украины
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В Харькове 58-летняя женщина приговорена к трем годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченных лиц

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В сентябре 2024 года военнослужащий получил направление на военно-врачебную комиссию, однако из-за ограниченных сроков опасался не успеть пройти необходимые обследования. Через общих знакомых он обратился к женщине, которая заявила, что имеет связи среди врачей харьковских медучреждений.

За 20 тысяч гривен она пообещала организовать военному стационарное лечение, чтобы продлить сроки прохождения ВВК. Еще за 28 тысяч долларов женщина предложила оформить ему II группу инвалидности, добиться увольнения с военной службы и организовать выезд за границу.

По ее плану, мужчина должен был самостоятельно приехать во Львов, где его должны были забрать и переправить через государственную границу.

Женщина также лично сопровождала военного в госпиталь и посоветовала жаловаться на сильную боль в животе. В результате ему оформили справку и направление на стационарное лечение без проведения соответствующих обследований – документы были заполнены со слов пациента.

В октябре 2024 года после получения 20 тысяч гривен и 28 тысяч долларов правоохранители задержали женщину.

В суде она не признала вину и просила ее оправдать. Однако суд признал доказательства стороны обвинения обоснованными. Ей назначили три года лишения свободы.

Напомним, во Львовской области судили инспектора пограничной службы. Он организовал схему уклонения от мобилизации. По меньшей мере пять человек воспользовались "услугами". С каждого клиента пограничник получал по 5 тысяч долларов.

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