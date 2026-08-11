Пограничники уничтожили техники россиян почти на 10 миллионов долларов

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В течение июля бойцы "Феникса" уничтожили 250 враждебных БПЛА самолетного типа. В общей сложности они нанесли врагу ущерб на почти 10 миллионов долларов. В частности, среди уничтоженного были ударные беспилотники "молнии", "кубы", "герберы", "шахеды" и "ланцеты", а также разведывательные "суперками", "князь вещий олиг" и "орланы".

"Оккупанты теряют глаза в украинском небе, а значит теряют и наше небо. Каждый сбитый разведдрон – это прикрытые позиции Сил обороны. Каждый уничтоженный ударный БпЛА – это спасенные жизни наших граждан", - говорят военные.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.