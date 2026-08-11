Пограничники уничтожили техники россиян почти на 10 миллионов долларов
Украинские защитники дронами успешно уничтожают технику окупантов. Пилоты "Феникс" показали, как атаковали вражескую технику
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
В течение июля бойцы "Феникса" уничтожили 250 враждебных БПЛА самолетного типа. В общей сложности они нанесли врагу ущерб на почти 10 миллионов долларов. В частности, среди уничтоженного были ударные беспилотники "молнии", "кубы", "герберы", "шахеды" и "ланцеты", а также разведывательные "суперками", "князь вещий олиг" и "орланы".
"Оккупанты теряют глаза в украинском небе, а значит теряют и наше небо. Каждый сбитый разведдрон – это прикрытые позиции Сил обороны. Каждый уничтоженный ударный БпЛА – это спасенные жизни наших граждан", - говорят военные.
Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" уничтожило российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" стоимостью около 15 миллионов долларов.