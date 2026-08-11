Фото: полиция

ДТП произошло 9 августа около 15:30 на трассе Киев – Чоп вблизи села Дедовичей в Коростенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Львовщины за рулем Kia Sorento, двигаясь в направлении Ровно, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. На момент столкновения на остановке никого не было.

В результате аварии травмировались 37-летний водитель и трое его пассажиров. Двух мужчин из Ивано-Франковской области 49 и 55 лет в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Водителю и 34-летней пассажирке оказали медицинскую помощь на месте.

Проверка показала, что водитель был трезв.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека. ДТП произошло вечером 10 августа в Кременчуге.