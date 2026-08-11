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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
11 августа 2026, 14:34

Репрессии против протестов не спасут от тяжелой зимы: куда власть толкает страну

11 августа 2026, 14:34
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Говорят, начались репрессии против "картонок". Некоторые переживают, что будет с протестами и с протестующими. А я волнуюсь за власть
Говорят, начались репрессии против "картонок". Некоторые переживают, что будет с протестами и с протестующими. А я волнуюсь за власть
Фото: Facebook
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Слишком много ошибок, откровенных нарушений законов и дерзкого пренебрежения Конституцией. Слишком мало специалистов, ценятся только личная лояльность и "династические" связи. Большие западные деньги породили невиданную коррупцию. Правоохранительная система превратилась в репрессивную машину. Мобилизация стала способом наказания несогласных и принуждением к лояльности.

Власть может упорно не замечать "картонки", может по российскому или белорусскому сценариям подавить протесты, но от этого ситуация на фронте не станет лучше, люди не перестанут страдать от воздушных атак, бизнес не восстановится, полки магазинов не наполнятся, генерации не станет больше, а впереди тяжелая зима, которую уже не удастся списать, как в прошлом году, только на врага.

У вас было время подготовиться, вы много обещали – баллистику, антибаллистику, тысячи фламинго, лицензию на Пэтриоты, малую ПВО, "сорок дней принуждения к миру", поддержку населения, справедливую мобилизацию, распределенную генерацию, скорый конец войны и даже выборы.

В итоге не смогли, не захотели хотя бы вернуть Федорова, чтобы успокоить людей и дать себе еще один шанс.

Репрессии только поднимут градус внутреннего противостояния, потому что каждый из нас – президент, и если один президент не замечает других, это может иметь катастрофические последствия для государства.

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Украина политика Картонный Майдан власть Михаил Федоров Балистика коррупция
 
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