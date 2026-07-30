Обыски более чем в 100 ТЦК по Украине: ГБР начало масштабную операцию "Честный призыв"

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следственные действия продолжаются более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины.

По данным ГБР, правоохранители проверяют возможные факты содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение служебных полномочий военнослужащими ТЦК. В частности, о возможных случаях насилия над военнообязанными.

В бюро отметили, что операция является комплексной работой по очистке системы и не связана только с одним резонансным случаем.

По результатам следственных действий ожидается задержание и сообщение о подозрении фигурантам в разных регионах Украины.

Как известно, ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что в Украине время от времени проводятся внезапные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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