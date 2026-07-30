00:55  30 июля
Ведущая Леся Никитюк призналась, на чем никогда не экономит, а на что не потратит ни копейки
00:35  30 июля
Актер Назар Задрипровский признался, за что его постоянно критикует жена
23:35  29 июля
В Киевской области женщина нашла своего сына мертвым в квартире
UA | RU
UA | RU
30 июля 2026, 10:15

Обыски более чем в 100 ТЦК по Украине: ГБР начало масштабную операцию "Честный призыв"

30 июля 2026, 10:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв"

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следственные действия продолжаются более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины.

По данным ГБР, правоохранители проверяют возможные факты содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение служебных полномочий военнослужащими ТЦК. В частности, о возможных случаях насилия над военнообязанными.

В бюро отметили, что операция является комплексной работой по очистке системы и не связана только с одним резонансным случаем.

По результатам следственных действий ожидается задержание и сообщение о подозрении фигурантам в разных регионах Украины.

Как известно, ранее нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что в Украине время от времени проводятся внезапные проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война мобилизация бусификация ТЦК ГБР проверки
В Киеве мужчина убил врач во время прохождения ВВК (Обновлено)
29 июля 2026, 20:21
В Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына
29 июля 2026, 17:55
Врачи, чиновник оборонки и TikTok-блогер: в Украине разоблачили 9 схем для уклонистов
29 июля 2026, 16:43
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Медведев как зеркало страхов Кремля
30 июля 2026, 11:36
На Днепропетровщине посреди улицы нашли мертвого пенсионера
30 июля 2026, 11:13
Спасатели во Львове достали из-под завалов девять человек: поиски продолжаются
30 июля 2026, 10:54
Российский БпЛА попал в машину спасателей в Херсонской области
30 июля 2026, 10:27
Кот на колесах: как подготовить пушистого путешественника к поездке на машине
30 июля 2026, 09:58
Россия запустила по Украине 74 ракеты и 284 БпЛА: есть попадание на 20 локациях
30 июля 2026, 09:45
Кабмин назначил двух заместителей министра обороны: кто ими стал
30 июля 2026, 09:24
Атака РФ по Львову: уже 30 пострадавших, среди них есть дети
30 июля 2026, 09:10
Российская атака по Радушному на Днепропетровщине: под завалами могут быть четверо детей
30 июля 2026, 08:48
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »