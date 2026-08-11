Последствия атаки на Киев: повреждено детское инфекционное отделение

Фото: КГГА

В результате российской атаки на Киев повреждено здание детского инфекционного отделения одного из столичных учреждений здравоохранения

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

В момент атаки все дети и медицинские работники находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и принимают меры, чтобы обеспечить непрерывное оказание медицинской помощи.

Напомним, в ночь на 11 августа российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки пострадал по меньшей мере один человек. Впоследствии стало известно, что в результате удара была повреждена территория одной из детских больниц в Шевченковском районе.