На Прикарпатье усилят контроль за соблюдением комендантского часа

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В Ивано-Франковской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа после обращений жителей относительно активного движения транспорта в ночное время

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает RegioNews.

По ее словам, вопросы соблюдения установленных ограничений, в том числе водителей, обсудили с руководителем Главного управления Национальной полиции в области.

Комендантский час в Прикарпатье действует с 00:00 до 05:00. В это время находиться на улице и других общественных местах можно только при наличии соответствующих пропусков или в случаях, предусмотренных правилами комендантского часа.

Контроль за соблюдением ограничений и реагированием на нарушение будет ужесточен.

Как известно, в результате войны с Россией Украина уже пятый год живет в условиях ограничений, в том числе комендантского часа. Она может отличаться в зависимости от области и решения местных властей.