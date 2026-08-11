В Ровенской области раздались взрывы: на предприятии вспыхнул пожар

Фото: ГСЧС Ровенской области

В Ровно и окрестностях раздались взрывы. После этого на территории одного из предприятий в Дубенском районе возник пожар

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Сейчас на месте работают подразделения спасатели и другие экстренные службы.

Причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших уточняются.

Ситуация находится под контролем ГСЧС. Более подробную информацию обещают сообщить после завершения первоочередных мер.

Напомним, 10 августа в Киевской области загорелось предприятие. Пожар охватил площадь 1600 квадратных метров. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело погибшего человека.