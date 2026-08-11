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11 августа 2026, 14:39

Миллион по "Контракту 18-24" после увольнения: суд подтвердил право ветерана на выплату

11 августа 2026, 14:39
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Черниговский окружной административный суд признал незаконным отказ воинской части в выплате ветерана одноразового денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен по программе "Контракт 18-24"

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Истец заключил первый контракт до достижения 25-летнего возраста, проходил военную службу во время военного положения и принимал непосредственное участие в боевых действиях. После ранения его сочли непригодным к военной службе и уволили по состоянию здоровья. Впоследствии ему установили инвалидность.

Военная часть отказалась назначать выплату, ссылаясь на то, что на момент обращения мужчина уже был уволен со службы.

Суд не согласился с таким решением. В судебном решении отмечено, что постановление Кабинета Министров Украины №153 не содержит положений, лишающих права на выплату военнослужащих после увольнения, если во время прохождения службы они соответствовали установленным критериям.

Также суд подчеркнул, что разное отношение к военнослужащим из-за факта увольнения, в частности после получения ранения, необоснованно.

В результате суд обязал воинскую часть назначить и выплатить ветерану 1 миллион гривен.

Решение Черниговского окружного административного суда от 25 августа 2025 года по делу №620/6914/25 вступило в законную силу.

Это решение может быть важным ориентиром для других ветеранов, заключивших контракт в рамках программы "18-24", но были уволены из-за ранения или состояния здоровья, говорят специалисты.

Право на единовременное вознаграждение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины №153 от 11 февраля 2025 года.

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Напомним, военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату. Речь идет о 50 000 грн. Право на выплату имеют военные, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям.

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ГО Захист Держави Контракт 18-24 суд выплаты консультации ветеран военная служба
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