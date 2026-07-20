Главком Сырский впервые извинился перед Михаилом Федоровым

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Главнокомандующий ВСУ впервые откровенно прокомментировал ситуацию с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. В своем заявлении он даже извинился перед экс-министром

Об этом главком написал в своей колонке на Militarnyi, передает RegioNews.

Сырский заявил, что удивился, когда услышал, что у него конфликт с Михаилом Федоровым. По его словам, он воспринимал их отношения как рабочие вопросы с разными позициями, как и "должно быть между двумя институтами во время большой войны".

"Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе", - говорит главком.

Он добавил, что если свести эту войну к противостоянию двух персон, это будет самой большой услугой, "которую мы можем совершить врагу".

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

При этом впоследствии Михаил Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Хмаре исполняет обязанности министра обороны.