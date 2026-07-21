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21 июля 2026, 11:47

Россияне ударили авиабомбами по Запорожью: в городе разрушения и пожары

21 июля 2026, 11:47
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Фото: ОВА
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Во вторник, 21 февраля, около 11:15 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам Запорожья

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Известно, что в результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

В городе возникли пожары, получили повреждения жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

Продолжается спасательная операция.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1028 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 16 получили ранения.

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