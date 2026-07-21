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21 июля 2026, 11:19

В Днепропетровской области россияне обстреляли спасателей: трое раненых

21 июля 2026, 11:19
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Фото: ГСЧС
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Во вторник, 21 июля, в Никопольском районе в результате удара врага пострадали трое спасателей местной пожарной охраны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Оккупанты нанесли удар по спасателям, когда те ликвидировали пожар в жилом доме.

На место оперативно прибыли специалисты ГСЧС, оказали троим раненым домедицинскую помощь и транспортировали их в больницу.

Напомним, ночью 21 июля российские кафиры обстреляли два района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, погибли два человека.

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