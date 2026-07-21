В Днепропетровской области россияне обстреляли спасателей: трое раненых
Во вторник, 21 июля, в Никопольском районе в результате удара врага пострадали трое спасателей местной пожарной охраны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Оккупанты нанесли удар по спасателям, когда те ликвидировали пожар в жилом доме.
На место оперативно прибыли специалисты ГСЧС, оказали троим раненым домедицинскую помощь и транспортировали их в больницу.
Напомним, ночью 21 июля российские кафиры обстреляли два района Днепропетровщины. Повреждена инфраструктура, погибли два человека.
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