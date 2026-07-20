Новый статус для Федорова: компромисс или попытка сохранить влияние

Экс-министру обороны Украины предлагают неофициальный, но очень влиятельный статус "miltech czar"

Экс-министру обороны Украины предлагают неофициальный, но очень влиятельный статус "miltech czar"

Фото: из открытых источников

Вечером 18 июля появились публикации о том, что Федорову могут предложить новый особый статус. Экс-министру обороны Украины предлагают неофициальный, но очень влиятельный статус "miltech czar" (буквально – "царь военных технологий").

Это роль сверхгосударственного топкоординатора, отвечающего за развитие военных инноваций, масштабирование производства БпЛА и роботизированных систем, а также за прямую коммуникацию между украинским оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и международными донорами.

Такая модель заимствована из США, где "царями" называют правительственные уполномоченные высокого ранга для централизации управления критическими сферами. На этом статусе Федорову якобы настаивают западные союзники, чтобы сохранить его наработки в области цифрового и асимметричного ведения войны.

Пока не совсем понятно, действительно ли Президент Зеленский рассматривает такую идею. В субботу, 18 июля, Михаил Федоров намекнул, что какие-то договоренности между ним и Президентом возможны. Он написал в своем обращении: "Диалог есть. Верю, что все удастся".

Но сработает ли эта идея о статусе "miltech czar"? Полуофициальные статусы в украинской системе государственного управления как правило не очень работают и не всегда дают реальное управленческое влияние. "Царь" в США, не говоря уже о России, это не только в Украине. В Украине "царей" не любят.

Этот термин и статус явно будет восприниматься в Украине иначе, чем в США. Необычный и нестандартный статус "царя"-координатора вряд ли окажет необходимый эффект. Может он и удовлетворит самого Федорова, но вряд ли вызовет полное удовлетворение протестующих. Эффект от этого решения будет частичным, ограниченным и неоднозначным.

Для Зеленского и Федорова это может являться промежуточным компромиссом, однако прежних партнерских отношений между ними уже не будет. А вот часть протестующих будет разочарована. Многие уже видят в Федоре нового лидера новой оппозиции. Другое дело, что он, похоже, пока не видит себя в такой роли. Но я уверен, что в этой истории еще будет продолжение.