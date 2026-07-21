12:47  21 июля
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
10:43  21 июля
Взрыв запала от гранаты: на Черниговщине тяжело травмировался 16-летний парень
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 12:47

В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС

21 июля 2026, 12:47
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Происшествие случилось в Деснянском районе столицы на Броварском проспекте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Мужчина ворвался в помещение автозаправочной станции и, угрожая ножом двум кассирам, отобрал у них мобильные телефоны. Работники АЗС успели скрыться и скрыться в подсобном помещении, после чего вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыли бойцы полка полиции особого назначения, которые обезвредили и задержали нападающего.

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области – военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев полиция задержание происшествия АЗС Разбой злоумышленник
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Днепре избили волонтера и похитили деньги для ВСУ
21 июля 2026, 14:25
Атака РФ на Запорожье: уже двое погибших и девять раненых
21 июля 2026, 14:16
Россияне ударили по автомобилю в Херсоне: погибла сотрудница ОВА
21 июля 2026, 14:02
Война не отменяет права на голос: почему общество имеет право критиковать власть
21 июля 2026, 13:47
РФ три дня подряд атаковала газовые объекты "Нафтогаза" на Харьковщине
21 июля 2026, 13:34
КГГА не согласовала тариф на воду почти 90 грн: сколько будут платить киевляне
21 июля 2026, 13:22
На Буковине мужчина убил соседку и спрятал тело в сарае
21 июля 2026, 13:00
ДТП с тремя погибшими детьми: во Львовской области задержали водителя
21 июля 2026, 12:30
СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске: агент РФ готовил два взрыва
21 июля 2026, 12:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Владимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »