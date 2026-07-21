Фото: полиция

Происшествие случилось в Деснянском районе столицы на Броварском проспекте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Мужчина ворвался в помещение автозаправочной станции и, угрожая ножом двум кассирам, отобрал у них мобильные телефоны. Работники АЗС успели скрыться и скрыться в подсобном помещении, после чего вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыли бойцы полка полиции особого назначения, которые обезвредили и задержали нападающего.

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Волынской области – военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

Задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.