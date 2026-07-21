ДТП с тремя погибшими детьми: во Львовской области задержали водителя

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области подозрение получил мужчина, повлекший смертельное ДТП. Известно, что он был пьян за рулем

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Авария произошла на улице Богуна в городе Броды Золочевского района. Предварительно 24-летний водитель Mercedes E200 не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в кювет, где столкнулся с двумя деревьями и бетонной опорой. В результате машина опрокинулась.

В результате ДТП трое 16-летних пассажирок погибли на месте. Еще одна 16-летняя девушка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что водитель к моменту ДТП был пьян.

Водитель задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее в Ровенской области недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу.