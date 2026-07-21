10:43  21 июля
Взрыв запала от гранаты: на Черниговщине тяжело травмировался 16-летний парень
07:48  21 июля
Гибель трехлетнего мальчика в Харькове: прокуратура рассказала новые детали
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 12:30

ДТП с тремя погибшими детьми: во Львовской области задержали водителя

21 июля 2026, 12:30
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области подозрение получил мужчина, повлекший смертельное ДТП. Известно, что он был пьян за рулем

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Авария произошла на улице Богуна в городе Броды Золочевского района. Предварительно 24-летний водитель Mercedes E200 не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в кювет, где столкнулся с двумя деревьями и бетонной опорой. В результате машина опрокинулась.

В результате ДТП трое 16-летних пассажирок погибли на месте. Еще одна 16-летняя девушка сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что водитель к моменту ДТП был пьян.

Водитель задержан и сообщил ему о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним, ранее в Ровенской области недалеко от Вараша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии травмировались четверо женщин, которых госпитализировали в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
На Хмельнитчине столкнулись Honda и спецавтомобиль: пострадали четыре человека
18 июля 2026, 12:39
Во Львовской области на мужчину посреди улицы напал прохожий с ножом
17 июля 2026, 19:40
В Житомирской области иномарка насмерть сбила велосипедиста
17 июля 2026, 13:25
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киеве военный в СЗЧ напал с ножом на работников АЗС
21 июля 2026, 12:47
СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске: агент РФ готовил два взрыва
21 июля 2026, 12:24
В Львове мужчину, напавшего с ножницами на двоих детей, отправили на принудительное лечение
21 июля 2026, 12:18
В Ровенской области в водоемах погибли двухлетний мальчик и 73-летняя женщина
21 июля 2026, 12:12
Не только ради улова: на Волыни провели рыболовный турнир для Защитников и Защитниц
21 июля 2026, 11:56
Россияне ударили авиабомбами по Запорожью: в городе разрушения и пожары
21 июля 2026, 11:47
Пограничники показали, как уничтожили на Юге наблюдательные пункты и укрытие оккупантов
21 июля 2026, 11:32
В Днепропетровской области россияне обстреляли спасателей: трое раненых
21 июля 2026, 11:19
Девятый уничтоженный ТЦ сети: последствия атаки российских дронов на "Эпицентр" в Сумах
21 июля 2026, 10:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »