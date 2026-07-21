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В воскресенье, 19 июля, в полицию поступило сообщение о травмировании подростка в селе Великий Щимель Корюковского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Подросток обнаружил неизвестный боеприпас и принес его домой. В руках 16-летнего парня сдетонировал запал для подрыва гранаты, в результате чего он получил тяжелые травмы.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства и происхождение боеприпасов.

Напомним, 13 июля в Ровенской области мужчина взорвал себя гранатой в доме. Погибшего обнаружила его мать.