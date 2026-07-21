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21 июля 2026, 01:35

Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день

21 июля 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Звезда сериала "Женский врач" Андрей Исаенко признался, сколько он зарабатывает. При этом он хочет открыть собственный бизнес

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Украине Андрей Исаенко является одним из самых востребованных актеров. По его словам, основной его доход – это кино и сериалы. Кроме того, он работает в театре и преподает студентам.

"Я пошел преподавать, это тоже заработок. Зарплата 16,5 тысячи гривен. Еще театр, там ставка. Основной заработок - это кино. Ты взялся за проект, снялся, лето прожил. Запускается какой-то сериал, то в тебе 15 съемочных дней в месяц, так пол года, то ты не дуешь себе. Съемочный день может быть 500 долларов", - говорит актер.

Исаенко добавил, что думает об открытии собственного бизнеса. Однако пока нет идеи, куда именно хочет вкладывать деньги.

Напомним, ранее украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) призналась, что ее основной заработок – это музыка. Она рассказала, как тратит деньги во время войны.

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