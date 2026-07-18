Обновление власти во время войны: выдержит ли Украина новый вызов

Украина входит в следующий этап войны, на котором решающими становятся не только количество людей и техники, но и качество государственного управления

Украина входит в следующий этап войны, на котором решающими становятся не только количество людей и техники, но и качество государственного управления

Фотоколлаж: ИИ

По состоянию на 17 июля 2026 года Украина одновременно проходит через два сложнейших процесса: резкий рост интенсивности боевых действий и масштабная перезагрузка системы государственного управления.

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины и утвердила новый состав правительства. Основными задачами Кабинета Министров определено:

обеспечение сил обороны,

подготовку страны к зиме,

поддержание экономической стабильности,

развитие оборонно-промышленного комплекса,

продолжение европейской интеграции.

В то же время, окончательная конфигурация руководства оборонного сектора еще не сформирована. После увольнения Михаила Федорова исполнение обязанностей министра обороны возложено на генерал-майора Евгения Хмару, бывшего командира Центра специальных операций "А" и исполняющего обязанности главы СБУ. Президент заявил, что после завершения необходимых процедур его кандидатура может быть внесена на рассмотрение парламента.

Кадровая ротация проходит на фоне публичного конфликта между предыдущим руководством Министерства обороны и военным командованием, а также протестов представителей гражданского общества. Это уже не просто кадровый вопрос.

Это информационный и риск безопасности, который противник неизбежно будет использовать для продвижения нарративов о "хаосе", "расколе армии" и "потере управляемости государством".

Поэтому главными критериями эффективности нового правительства будут не заявления и фамилии, а сохранение непрерывности оборонных контрактов, поставка вооружения, финансирование боевых подразделений и единства военно-политического управления.

Ситуация на фронте остается очень напряженной.

По уточненным данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений. Противник применил восемь ракет, 265 управляемых авиационных бомб, почти 10 тысяч ударных беспилотников и произвел более трех тысяч обстрелов. Высокая активность врага сохраняется на Покровском, Константиновском, Гуляйпольском и Южно-Слобожанском направлениях.

В ночь на 17 июля россия запустила по Украине одну противорадиолокационную ракету Х-31П, семь управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 130 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны обезвредили пять ракет и 115 дронов. Однако полностью перекрыть массированные комбинированные атаки невозможно: удары по портам, энергетике, логистике и жилой застройке продолжаются. В Николаеве в результате российской атаки погибли двое украинцев, повреждены три гражданских судна под иностранными флагами.

Общие ориентировочные потери российских войск по состоянию на утро 17 июля достигли 1 425 990 человек, из них 1370 – за последние сутки. Также противник потерял 12 148 танков, 24 946 боевых бронированных машин, 46 084 артиллерийские системы, 1943 реактивные системы залпового огня, 354 вертолета и более 412 тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня.

Эти цифры свидетельствуют не о приближении автоматического крушения российской армии, а о характере этой войны. Кремль продолжает обменивать человеческий ресурс на медленное продвижение, одновременно наращивая применение дешевых ударных дронов, управляемых авиационных бомб и наземных роботизированных комплексов.

Международная поддержка Украины переходит от передачи отдельных систем вооружения к интеграции оборонных производств.

Европейский Союз выделил Украине один миллиард евро на производство беспилотников и утвердил план финансирования еще на десять миллиардов евро для производства дронов, ракет и авиационных систем. Важно понимать: один миллиард уже направляется на конкретные программы, тогда как десять миллиардов – это утвержденный финансовый план, который еще предстоит наполнить соответствующими контрактами и производственными мощностями.

Великобритания объявила о выделении 300 миллионов евро на совместную со Швецией программу передачи Украине 16 истребителей Gripen. Это принципиально важное решение, потому что Gripen создавался для работы в условиях ограниченной инфраструктуры, способен использовать рассредоточенные аэродромы и сравнительно быстро обслуживаться небольшими наземными командами.

Турция заявила о готовности играть ведущую роль в морском компоненте будущих международных гарантий безопасности для Украины. Речь идет о системе, которая должна охватывать сухопутное, воздушное и морское измерения. Для Украины это важно не только с точки зрения защиты судоходства, но и сдерживания российской активности в Черном море после завершения активной фазы войны.

Отдельным направлением остается внутреннее создание. Украинская компания Ratel Robotics приступила к серийному изготовлению гусеничного комплекса Nurse TB20, предназначенного для обеспечения пехоты, транспортировки грузов и выполнения эвакуационных задач. Именно масштабирование таких относительно недорогих технологий должно стать основой для сохранения личного состава и уменьшения присутствия человека в наиболее опасной зоне.

Асимметричные удары Украины уже оказывают накопительный эффект.

По информации Reuters, крупные российские нефтяные компании обратились в индийские нефтеперерабатывающие предприятия с просьбой увеличить поставки бензина после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Внутреннее производство горючего в России, по отдельным оценкам, покрывает всего около 65% спроса.

Это означает, что системные удары по перерабатывающим мощностям, логистике и топливным хранилищам постепенно превращаются из тактического инструмента в фактор экономического и военного истощения противника.

В то же время внешнеполитическая ситуация остается неоднозначной. Европейский Союз не смог оперативно согласовать 21-й пакет санкций из-за позиции Греции и противоречий вокруг перевозки российского сжиженного газа. В США законопроект о вторичных санкциях и пошлинах против покупателей российских энергоносителей имеет значительный потенциал, но в то же время вызывает опасения, что его положения могут быть использованы против Индии, Японии и отдельных государств Европейского Союза.

Главный вывод.

Украина входит в следующий этап войны, на котором решающим становятся не только количество людей и техники, но и качество государственного управления, скорость оборонного производства, технологическое преимущество и общественное доверие.

Новое правительство получило очень ограниченное время для демонстрации результата. Оно должен не просто объявить мобилизацию внутренних ресурсов, а обеспечить непрерывные поставки фронта, обезопасить оборонные закупки от политических конфликтов, масштабировать украинские разработки и предоставить обществу понятные объяснения кадровых решений.

В войне на истощение побеждает не тот, кто громче сообщает об изменениях, а тот, кто скорее превращает политические решения в ракеты, дроны, боеприпасы, защищенные энергетические объекты и сохранившиеся военные жизни.

Именно это сегодня главный критерий дееспособности государства.