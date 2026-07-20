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20 липня 2026, 22:55

Головком Сирський вперше вибачився перед Михайлом Федоровим

20 липня 2026, 22:55
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Фото з відкритих джерел
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Головнокомандувач ЗСУ вперше відверто прокоментував ситуацію з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. У своїй заяві він навіть вибачився перед екс-міністром

Про це головком написав у своїй колонці на Militarnyi, передає RegioNews.

Сирський заявив, що він здивувався, коли почув, що у нього конфлікт із Михайлом Федоровим. За його словами, він сприймав їхні стосунки як робочі питання з різними позиціями, як і "має бути між двома інституціями під час великої війни".

"Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", - каже головком.

Він додав, що якщо звести цю війну до протистояння двох персон, це буде найбільшою послугою, "яку ми можемо зробити ворогу".

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

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