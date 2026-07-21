Гибель трехлетнего мальчика в Харькове: прокуратура рассказала новые детали

Фото: Полиция Харьковщины

Мать трехлетнего мальчика, погибшего после падения из окна пятого этажа в Салтовском районе Харькова, в момент трагедии находилась в квартире

Об этом в комментарии СМИ сообщила Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Женщина была на 33 неделе беременности и из-за пищевого отравления находилась в ванной комнате.

В квартире на момент происшествия также находились младшая сестра матери и старший брат погибшего мальчика.

"Из-за плохого самочувствия, вызванного пищевым отравлением, мать находилась в ванной комнате. По ее словам, окна квартиры были закрыты. Через некоторое время младшая сестра сообщила ей, что ребенок выпал из окна. Женщина выбежала на улицу и увидела сына на земле без признаков жизни", – рассказал руководитель Харьковской облпрокуратуры.

Предварительно установлено, что семья ранее не состояла на учете в службе по делам детей или органах Национальной полиции. Мать мальчика не привлекалась к уголовной или административной ответственности, а также не состояла на учете у врачей-нарколога или психиатра.

Правоохранители расследуют гибель ребенка как "преднамеренное убийство" с примечанием "несчастный случай".

"В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию матери, а также должностных и должностных лиц, ответственных за защиту прав, охрану жизни и здоровья детей", – отметил Папуша.

Напомним, трагедия произошла 19 июля около 16.25 в Салтовском районе Харькова. Из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. От полученных травм он погиб на месте.