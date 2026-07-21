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Суд принял применение принудительных мер медицинского характера в отношении 32-летнего львовянина, который в прошлом году летом напал на детей в Сыхивском районе города. Согласно решению, его госпитализируют в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Происшествие случилось в июле прошлого года на Сыхове: двое подростков увидели на железнодорожном пути окровавленного мужчину. Когда дети подошли поближе, тот попросил их вызвать полицию, потому что его якобы искусала собака.

Когда парень предложил позвать на помощь взрослых, мужчина набросился на него и приставил к его шее раскрытые канцелярские ножницы. При этом злоумышленник постоянно ругался и настаивал, чтобы дети вызвали полицию.

Пытаясь спасти брата, его двоюродная сестра оттолкнула нападающего и попыталась убежать. Однако мужчина догнал девочку и свалил на землю. Несмотря на ее сопротивление и попытки освободиться, нападающий продолжал давить раскрытыми ножницами ей в шею, а затем ударил ими в область спины.

В это время мальчик успел позвонить отцу и сообщить о нападении.

Поскольку родители подростков находились неподалеку, они быстро прибежали на место, оттащили нападающего от девочки и удерживали его до прибытия полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, травмированных детей доставили в больницу.

В результате нападения 12-летний парень получил ссадины на груди, а его 13-летняя сестра – открытую рану шеи, а также ссадины и синяки на лице и теле. После оказания медпомощи обоих детей в тот же вечер отпустили домой.

Злоумышленником оказался местный житель, который с 2016 года страдает тяжелым психическим расстройством, что подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза. Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК (особенно циничное хулиганство с применением оружия или специально приспособленного предмета).

До вступления решения суда в законную силу мужчина будет находиться в психиатрическом учреждении.

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