На Буковине мужчина убил соседку и спрятал тело в сарае

Фото: Национальная полиция

В Черновицкой области будут судить мужчину за убийство односельчанки. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Преступление произошло в конце февраля этого года в селе Нелиповцы Днестровского района. Там обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Как выяснили правоохранители, 64-летняя женщина и ее 52-летний односельчанин устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Человек, чтобы скрыть преступление, перенес ее тело в сараю и скрылся. Теперь его задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая устроила стрельбу во дворе и ранила мужчину за замечания. Ей грозит до семи лет тюрьмы.