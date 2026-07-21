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21 июля 2026, 12:12

В Ровенской области в водоемах погибли двухлетний мальчик и 73-летняя женщина

21 июля 2026, 12:12
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области за минувшие сутки произошли две смертельные трагедии на водоемах. Жертвами стали двухлетний мальчик и 73-летняя женщина

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в селе Тынне маленький мальчик, находившийся в гостях у дедушки, скрылся во время игры во дворе. После длительных поисков ребенка нашли в пруду возле дома.

Медики пытались спасти мальчика, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В тот же вечер в Здолбунове в местном пруде обнаружили тело женщины 1953 года рождения. Обстоятельства ее гибели устанавливают правоохранители.

Спасатели еще раз призывают граждан быть максимально осторожными вблизи водоемов и не оставлять детей без присмотра даже на несколько минут, ведь вода не прощает неосторожности.

Напомним, на Одесщине в пруду утонул четырехлетний мальчик. Семья приехала из Одессы в гости к родственникам. Пока родители дома занимались хозяйственными делами, дедушка с тремя внуками уехал на пруд. Отвлекшись на старших внуков, он выпустил из виду четырехлетнего мальчика.

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Ровенская область водоем женщина ребенок мальчик спасатели ГСЧС
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