В Ровенской области в водоемах погибли двухлетний мальчик и 73-летняя женщина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области за минувшие сутки произошли две смертельные трагедии на водоемах. Жертвами стали двухлетний мальчик и 73-летняя женщина

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что в селе Тынне маленький мальчик, находившийся в гостях у дедушки, скрылся во время игры во дворе. После длительных поисков ребенка нашли в пруду возле дома.

Медики пытались спасти мальчика, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В тот же вечер в Здолбунове в местном пруде обнаружили тело женщины 1953 года рождения. Обстоятельства ее гибели устанавливают правоохранители.

Спасатели еще раз призывают граждан быть максимально осторожными вблизи водоемов и не оставлять детей без присмотра даже на несколько минут, ведь вода не прощает неосторожности.

Напомним, на Одесщине в пруду утонул четырехлетний мальчик. Семья приехала из Одессы в гости к родственникам. Пока родители дома занимались хозяйственными делами, дедушка с тремя внуками уехал на пруд. Отвлекшись на старших внуков, он выпустил из виду четырехлетнего мальчика.