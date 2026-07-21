СБУ сорвала двойной теракт в Ивано-Франковске: агент РФ готовил два взрыва

Фото: СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Первый взрыв должен произойти на паркинге после дистанционной активации самодельного взрывного устройства. Второй подрыв оккупанты планировали совершить по прибытии на место спасателей, полицейских, медиков и местных жителей.

Следствие установило, что в подготовке теракта причастен местный безработный, который, по версии СБУ, был завербован российскими спецслужбами после поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

По указанию кураторов мужчина арендовал квартиру с видом на место будущего теракта, установил телефон, подключенный к павербанку, чтобы российские спецслужбы могли дистанционно выбрать место закладки взрывчатки.

Позже он приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. По данным СБУ, взрывчатку должны были замаскировать под кухонные кастрюли, в каждую из которых планировали заложить по шесть килограммов взрывчатого вещества, детонаторы и сотни металлических болтов для увеличения поражения.

Контрразведка СБУ задокументировала весь процесс подготовки преступления, предотвратила теракт и установила сотрудников российских спецслужб, которые, по данным следствия, причастны к его организации.

В Службе безопасности призвали граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах, лицах или попытках вербовки российскими спецслужбами.

Напомним, ранее Контрразведка СБУ предотвратила попытку совершения серии терактов в Харькове. В городе задержан агент ФСБ, который готовил взрывы в прифронтовом областном центре. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.