Не только ради улова: на Волыни провели рыболовный турнир для Защитников и Защитниц

Фото: ГО "Захист держави"

Вблизи села Светлое на Волыни, в живописной местности, которую называют "волынскими Мальдивами", состоялся областной рыболовный турнир Защитников и Защитниц Украины

Об этом сообщает общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

В соревнованиях приняли участие представители 20-ти общин Ковельщины. К турниру присоединились также команды Волынской областной и Ковельской районных организаций ГО "Захист Держави".

Участники соревновались по принципу "поймал – отпусти". Среди самых ярких результатов турнира:

наибольший линь весом 943 грамма поймал Николай Булгаков;

самую маленькую рыбу весом 1 грамм поймал Сергей Мельничук;

самый общий улов – 8 кг 87 граммов – получил Петр Кулик из Ковеля.

В командном зачете победу одержали:

"Турийск"; "Женщина отпустила"; "Короли клева".

Впрочем, организаторы отмечают, что главной целью мероприятия было не только соревнование. Для многих участников рыбалка стала возможностью отдохнуть на природе, пообщаться и возобновиться по возвращении из войны.

Параллельно для детей военнослужащих работал Центр поддержки, организованный ГО "Захист Держави". Психологиня Оксана Кондратюк провела арттерапевтическое занятие для детей, а все участники получили подарки. Также поздравили именинника, который был среди детей на мероприятии.

"Такие мероприятия объединяют, дают возможность отдохнуть, пообщаться и получить положительные эмоции. И это очень важно, особенно когда речь идет о восстановлении", - отметила руководительница Волынской ячейки ГО "Захист Держави" Наталья Войтович.

Она наградила команды-победители и получила Благодарность от районной военной администрации Ковеля.

Мероприятие организовали Волынская ОВА, управление по ветеранской политике, Ковельский РВА и ОО "Федерация рыболовного спорта в Волынской области".

Напомним, недавно в Ковеле Волынской области завершился Фестиваль бочи, объединивший ветеранов войны, участников боевых действий и спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины. В течение трех дней за награды боролись более 60 спортсменов, соревновавшихся как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.