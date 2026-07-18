Комбригов обязали записать видео в поддержку Сырского – источники

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Об этом заявил Сергей Стерненко, а также источники "Украинской правды" среди военных, передает RegioNews.

По словам Стерненко, утром 18 июля командирам бригад якобы была поставлена задача записать и до 17:00 обнародовать видео в поддержку Сырского.

Один из военных сообщил, что соответствующие указания также получили в Десантно-штурмовых войсках. Другой собеседник отметил, что подготовку видеороликов было поручено коммуникационным подразделениям бригад.

Собеседник "Украинской правды" в Силах обороны также подтвердил, что командирам бригад поставили задачу записать обращение.

Также Стерненко заявил, что одно из военных подразделения "Скала" после критического сообщения относительно Сырского исчезло, а его аккаунт удалили. Дополнительные доказательства этой информации пока не обнародованы.

"Командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского. Выступающих против военных репрессируют", – заявил Стерненко.

Напомним, 17 июля в столице и ряде других городов второй день подряд продолжались акции после отставки бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди требуют вернуть его на должность, а также уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.