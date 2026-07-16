Головком Сирський вперше прокоментував відставку Федорова

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Олександ Сирський вперше прокоментував відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він заявив, що потрібно зосередитись на війні

Про це головнокомандувач ЗСУ написав у соцмережі, передає RegioNews.

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - заявив Сирський.

Він також додав, що Україні потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка "зараз демонструє конкретні результати".

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України", - написав головком.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.