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16 июля 2026, 16:05

На Волыни среди ветеранов провели фестиваль с бочи

16 июля 2026, 16:05
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Фото: ГО Захист держави
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В Ковеле стартовал фестиваль с бочи. Продолжиться этот фестиваль будет до 18 июля. Первый день был посвящен турниру среди ветеранов войны и участников боевых действий

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

В боче соревновались более 30 защитников из Волыни, Ровенщины и Львовщины. Это адаптивный вид спорта для людей с инвалидностью, требующий стратегического мышления и точности.

Присоединились к турниру ветераны и участники боевых действий из Ковеля, Ратновской, Шацкой, Люблинецкой, Велимченской и Дубовской общин, а также Золочева и Ровно. Команда из Ковела одержала победу, а ветераны из Золочева завоевали второе и третье места.

Инициатором турнира стал многолетний тренер бочи Владимир Кравчук. Он обратился к ОО "Захист держави", чтобы поддержать участников. Руководитель Волынской областной организации ОО "Захист держави" Наталья Войтович и руководитель Ковельской районной организации Андрей Броило вручили подарки победителям.

За нашим обращением к поддержке также присоединились местные меценаты — мебельная компания Intarsio и ООО "Рыбка мира", дополнившие награды призами. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Для ветеранов такие события — это не только спортивный результат. Это возможность восстанавливаться, общаться, находить единомышленников и оставаться активными", - говорят в ОО "Захист держави".

Активисты добавляют, что турнир проходит по инициативе района Ковеля военной администрации, района Ковеля и городского совета. К его организации также присоединились Волынский региональный центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт" и ОО "Ассоциация лиц с инвалидностью "Государство в действии".

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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