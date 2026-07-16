Авиаудар по Краматорску: семь раненых, повреждено заведение питания и предприятие
Российские войска днем нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. По предварительным данным, в результате атаки по меньшей мере семь человек получили ранения
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
По информации спасателей, после попадания загорелось здание одного из местных предприятий. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
Ликвидацию возгорания усугубляла постоянная угроза повторных российских обстрелов. Из-за опасности чрезвычайники неоднократно были вынуждены прерывать работы и переходить в укрытие, однако после стабилизации ситуации возвращались к тушению.
Несмотря на сложные условия пожар удалось полностью ликвидировать. На месте продолжают работать экстренные службы, информация о последствиях российской атаки уточняется
Напомним, что 16 июля, российские захватчики совершили атаки на Запорожский район.