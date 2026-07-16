Кандидат в премьеры Корецкий высоко оценил работу Клименко и МВД

Фото: "Интерфакс-Украина"

Кандидат на должность премьер-министра, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что высоко оценивает работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он сказал, отвечая на вопрос о возможном изменении министра обороны, передает RegioNews.

"Я считаю, что он сильный, профессиональный, четкий и результативный министр", – заявил Корецкий, комментируя работу Клименко.

В то же время, кандидат в премьеры подчеркнул, что внесение кандидатуры на должность министра обороны является исключительной компетенцией президента Украины.

Корецкий также заявил, что будущее правительство должно стать "правительством обороны" благодаря сплоченности и готовности работать над ключевыми вызовами государства.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что президент Владимир Зеленский планирует внести кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны.

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Уже 16 июля по всей Украине люди вышли в поддержку нынешнего министра обороны. Мирные акции начались во Львове, Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

12 июля президент Владимир Зеленский заявил об изменении политической стратегии государства, предусматривающей обновление Кабинета Министров, кадровые изменения в руководстве правоохранительных органов и назначении ответственных за ключевые внешнеполитические направления.

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