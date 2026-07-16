Возглавлял псевдопредприятие в оккупированном Купянске: будут судить местного жителя

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разоблачили очередного сторонника "русского мира", который во время временной оккупации Купянска пошел на сотрудничество с захватчиками

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители разоблачили 46-летнего местного жителя в сотрудничестве с врагом во время временной оккупации Купянска.

По данным следствия, фигурант принял предложение оккупантов стать так называемым "исполняющим обязанности начальника коммунального предприятия "Благоустройствогорода"" при незаконной "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Находясь на псевдодолжности, он обеспечивал функционирование оккупационной администрации, организовывал работу предприятия и осуществлял управленческие обязанности.

Следователи полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что за поддержание публичного обвинения прокуроров Херсонской областной прокуратуры жительница Херсонщины признана виновной в ведении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором.