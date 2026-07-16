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16 июля 2026, 14:55

Новое правительство: премьер Корецкий внес список кандидатов - кто и какое министерство возглавит

16 июля 2026, 14:55
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Фото из открытых источников
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Стало известно, что у Сергея Корецкого кандидаты на должности министров. Появился полный перечень.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Список кандидатов на должности министров от Сергея Корецкого выглядит следующим образом:

  • Дениса Анатольевича Шмыгаля - на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра энергетики Украины;
  • Татьяны Васильевны Бережной – на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины – Министра культуры Украины;
  • Всеволода Валерьевича Ченцова - на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Виталия Юрьевича Безгина - на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Матвея Викторовича Бедного - на должность Министра молодежи и спорта Украины;
  • Андрея Петровича Бутенко - на должность Министра образования и науки Украины;
  • Ивана Михайловича Выговского - на должность Министра внутренних дел Украины;
  • Тараса Николаевича Высоцкого - на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Николая Владимировича Калашника - на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
  • Виталия Александровича Кима - на должность Министра по делам ветеранов Украины;
  • Александра Сергеевича Кравченко - на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Виктора Кирилловича Ляшко - на должность Министра здравоохранения Украины;
  • Сергея Михайловича Марченко - на должность Министра финансов Украины;
  • Дениса Вячеславовича Маслова - на должность Министра юстиции Украины;
  • Дениса Валерьевича Улютина - на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Оксаны Витальевны Ферчук – на должность Министра цифровой трансформации Украины.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.

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