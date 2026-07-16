Новое правительство: премьер Корецкий внес список кандидатов - кто и какое министерство возглавит
Стало известно, что у Сергея Корецкого кандидаты на должности министров. Появился полный перечень.
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.
Список кандидатов на должности министров от Сергея Корецкого выглядит следующим образом:
- Дениса Анатольевича Шмыгаля - на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра энергетики Украины;
- Татьяны Васильевны Бережной – на должность Вице-премьер-министра Украины по гуманитарной политике Украины – Министра культуры Украины;
- Всеволода Валерьевича Ченцова - на должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Виталия Юрьевича Безгина - на должность Министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Матвея Викторовича Бедного - на должность Министра молодежи и спорта Украины;
- Андрея Петровича Бутенко - на должность Министра образования и науки Украины;
- Ивана Михайловича Выговского - на должность Министра внутренних дел Украины;
- Тараса Николаевича Высоцкого - на должность Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Николая Владимировича Калашника - на должность Министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины;
- Виталия Александровича Кима - на должность Министра по делам ветеранов Украины;
- Александра Сергеевича Кравченко - на должность Министра экономики и окружающей среды Украины;
- Виктора Кирилловича Ляшко - на должность Министра здравоохранения Украины;
- Сергея Михайловича Марченко - на должность Министра финансов Украины;
- Дениса Вячеславовича Маслова - на должность Министра юстиции Украины;
- Дениса Валерьевича Улютина - на должность Министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Оксаны Витальевны Ферчук – на должность Министра цифровой трансформации Украины.
Напомним, ранее Верховная Рада поддержала кандидатуру Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.
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