Махинации на закупках: прокуратура сообщила о подозрении работнику университета Карпенко-Карого

Фото: Киевская городская прокуратура

Чиновнику одного из украинских университетов сообщили о подозрении в служебной халатности из-за закупки проекционного оборудования для сцены учебного театра по завышенной стоимости

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Установлено, что подозреваемый, занимая должность, связанную с организацией и проведением публичных закупок, не обеспечил надлежащего мониторинга цен при организации закупки комплекта проекционного оборудования для сцены учебного театра.

В результате была определена завышенная ожидаемая стоимость такого оборудования.

В дальнейшем в торгах принял участие только один участник, которого и определили победителем, заключив с ним соглашение на 1,5 млн. грн.

Установлено, что стоимость закупленного оборудования существенно завышена по сравнению с рыночными ценами. Согласно заключению экспертизы переплатили за него более 600 тыс. грн.

Сотруднику Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Напомним, что экснардеп и его сообщники сообщены о подозрении в попытке завладения имущественным комплексом больницы в Киеве стоимостью более 47 млн грн.