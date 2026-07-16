В Украине назначен новый Кабмин: кто вошел в команду Сергея Корецкого

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Об этом стало известно по трансляции заседания, передает RegioNews .

За это проголосовали 264 народных депутата.

В то же время президент еще не внес в Раду представление о кандидатурах на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Из предыдущего состава правительства свои должности сохранили:

первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;

вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная;

министр молодежи и спорта Матвей Бедный;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

министр финансов Сергей Марченко;

министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

В состав правительства вошли десять "новых лиц":

На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Всеволод Ченцов;

На должность министра образования и науки был назначен Андрей Бутенко.

Министром внутренних дел назначен Иван Выговский.

Пост министра аграрной политики и продовольствия занял Тарас Высоцкий.

Министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту стал Николай Калашник.

На должность министра по делам ветеранов парламент назначил Виталия Кима.

На должность министра экономики и окружающей среды назначен Александр Кравченко.

Новым министром министром цифровой трансформации назначена Оксана Ферчук.

Также в состав Кабинета министров присоединились два народных депутата.

Виталий Безгин был назначен на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

На должность министра юстиции назначен Денис Маслов.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.

Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны , экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.

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