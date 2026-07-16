В Украине назначен новый Кабмин: кто вошел в команду Сергея Корецкого
Верховная Рада Украины 16 июля проголосовала за назначение министров нового правительства премьер-министра Сергея Корецкого
Об этом стало известно по трансляции заседания, передает RegioNews .
За это проголосовали 264 народных депутата.
В то же время президент еще не внес в Раду представление о кандидатурах на должности министра обороны и министра иностранных дел.
Из предыдущего состава правительства свои должности сохранили:
- первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;
- вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная;
- министр молодежи и спорта Матвей Бедный;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- министр финансов Сергей Марченко;
- министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
В состав правительства вошли десять "новых лиц":
- На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Всеволод Ченцов;
- На должность министра образования и науки был назначен Андрей Бутенко.
- Министром внутренних дел назначен Иван Выговский.
- Пост министра аграрной политики и продовольствия занял Тарас Высоцкий.
- Министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту стал Николай Калашник.
- На должность министра по делам ветеранов парламент назначил Виталия Кима.
- На должность министра экономики и окружающей среды назначен Александр Кравченко.
- Новым министром министром цифровой трансформации назначена Оксана Ферчук.
Также в состав Кабинета министров присоединились два народных депутата.
Виталий Безгин был назначен на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.
На должность министра юстиции назначен Денис Маслов.
Напомним, что Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.
Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны , экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.
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