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16 июля 2026, 16:33

В Украине назначен новый Кабмин: кто вошел в команду Сергея Корецкого

16 июля 2026, 16:33
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Фото: ВРУ
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Верховная Рада Украины 16 июля проголосовала за назначение министров нового правительства премьер-министра Сергея Корецкого

Об этом стало известно по трансляции заседания, передает RegioNews .

За это проголосовали 264 народных депутата.

В то же время президент еще не внес в Раду представление о кандидатурах на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Из предыдущего состава правительства свои должности сохранили:

  • первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль;
  • вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Татьяна Бережная;
  • министр молодежи и спорта Матвей Бедный;
  • министр здравоохранения Виктор Ляшко;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

В состав правительства вошли десять "новых лиц":

  • На должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции назначен Всеволод Ченцов;
  • На должность министра образования и науки был назначен Андрей Бутенко.
  • Министром внутренних дел назначен Иван Выговский.
  • Пост министра аграрной политики и продовольствия занял Тарас Высоцкий.
  • Министром по восстановлению, инфраструктуре и транспорту стал Николай Калашник.
  • На должность министра по делам ветеранов парламент назначил Виталия Кима.
  • На должность министра экономики и окружающей среды назначен Александр Кравченко.
  • Новым министром министром цифровой трансформации назначена Оксана Ферчук.

Также в состав Кабинета министров присоединились два народных депутата.

Виталий Безгин был назначен на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

На должность министра юстиции назначен Денис Маслов.

Напомним, что Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.

Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны , экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада, вероятно, не будет проводить 16 июля голосование за назначение нового министра обороны Украины.

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