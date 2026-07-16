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16 июля 2026, 12:34

Около двух тысяч человек протестуют в центре Киева из-за отставки Федорова

16 июля 2026, 12:34
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Фото: соцсети
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В центре Киева на площади Ивана Франко проходит акция протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова

По оценке корреспондента "Интерфакс-Украина", участие в ней принимают около двух тысяч человек, передает RegioNews.

Среди участников преобладает молодежь, однако на акцию также пришли люди всех возрастов, ветераны и семьи с детьми. Митинг проходит без сцены и выступлений политиков или общественных деятелей.

Протестующие держат картонные плакаты с надписями "Руки прочь от Федорова", "Когда работает – не ломай!", "Нет назначению Клименко", "Меняйте пленных, а не Федорова", "Нам нужны реформы, а не Клименко" и другими.

Часть плакатов участники изготавливают прямо на месте.

Во время акции раздаются лозунги "Федоров!", "Верните!", "Нам не все равно", "Испортили – исправляйте". Также участники исполнили Государственный гимн.

Акция проходит мирно. Движение транспорта не перекрыто, а на месте дежурят правоохранители, представители Полиции диалога и Военной службы правопорядка, которые не вмешиваются в мероприятие.

Ранее к акции присоединился народный депутат Ярослав Железняк. Он убежден, что Федоров и дальше бы продолжал свою работу как руководитель оборонного ведомства и "эффективно дальше убивал бы нашего врага".

16 июля мирные акции в поддержку нынешнего министра обороны начались во Львове и Киеве. На протест также вышли люди в Днепре, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве.

Напомним, накануне министр обороны Михаил Федоров подтвердил увольнение с должности и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

Президент Владимир Зеленский объяснил депутатам решение об отставке Министра обороны Михаила Федорова. Среди причин он назвал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и незавершенную реформу мобилизации.

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