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23 июня 2026, 13:44

ПВО, нефтебаза и техника РФ: СБС поразили более 60 целей в Крыму и на ВОТ

23 июня 2026, 13:44
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Скриншот с видео
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В ночь на 23 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр", передает RegioNews.

По его словам, "ночь в Крыму была "зажигательной"", а в оперативной глубине противника было поражено более 60 целей разного типа.

Среди них – объекты ПВО, логистическая инфраструктура, топливные склады и энергетические объекты. В частности, речь идет о поражении нефтебазы в Керчи, газораспределительной и электроподстанции, а также колонн техники с топливозаправщиками.

Также сообщается о поражении трех разведывательно-ударных БПЛА "Орион" в Керчи, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Багерового, пусковой установки С-300 в Курортном и радиолокационной станции "Небо-У" в Керчи.

Кроме того, под удары попали электроподстанция Западно-Крымская, газораспределительная станция Симферополь, а также ряд логистических и топливных объектов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По словам командующего, к операции были привлечены подразделения ССС и смежные боевые группы. Масштабы поражений уточняются.

Напомним, недавно украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области. На видео можно увидеть работу военных комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины.

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