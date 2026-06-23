ПВО, нефтебаза и техника РФ: СБС поразили более 60 целей в Крыму и на ВОТ
В ночь на 23 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по более чем 60 объектам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр", передает RegioNews.
По его словам, "ночь в Крыму была "зажигательной"", а в оперативной глубине противника было поражено более 60 целей разного типа.
Среди них – объекты ПВО, логистическая инфраструктура, топливные склады и энергетические объекты. В частности, речь идет о поражении нефтебазы в Керчи, газораспределительной и электроподстанции, а также колонн техники с топливозаправщиками.
Также сообщается о поражении трех разведывательно-ударных БПЛА "Орион" в Керчи, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в районе Багерового, пусковой установки С-300 в Курортном и радиолокационной станции "Небо-У" в Керчи.
Кроме того, под удары попали электроподстанция Западно-Крымская, газораспределительная станция Симферополь, а также ряд логистических и топливных объектов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
По словам командующего, к операции были привлечены подразделения ССС и смежные боевые группы. Масштабы поражений уточняются.
Напомним, недавно украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области. На видео можно увидеть работу военных комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины.
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