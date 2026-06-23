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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

В результате атаки были уничтожены вражеские грузовики, которые использовались для снабжения оккупационных войск.

"Оккупанты почему-то до сих пор думают, что их логистические маршруты через так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым – это безопасная прогулка. Но у дронов ДАД на это свой взгляд", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео зафиксировано поражение российской техники.

Напомним, 22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.