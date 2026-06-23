Украинские военные нанесли удар по логистике оккупантов на Запорожском направлении
Украинские бойцы нанесли удары по российским логистическим маршрутам на Запорожском направлении
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.
В результате атаки были уничтожены вражеские грузовики, которые использовались для снабжения оккупационных войск.
"Оккупанты почему-то до сих пор думают, что их логистические маршруты через так называемый сухопутный коридор во временно оккупированный Крым – это безопасная прогулка. Но у дронов ДАД на это свой взгляд", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео зафиксировано поражение российской техники.
Напомним, 22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.