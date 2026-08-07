Стартует регистрация на масштабный турнир по Counter-Strike 2

Фото: ОО "Защита государства"

Компания Netix совместно с Движением молодых ОО "Защита Государства" и при поддержке партнеров запускает новый турнир по Counter-Strike 2, участие в котором будет бесплатным для всех команд

Об этом сообщили в ОО "Защита Государства", передает RegioNews .

Организаторы сообщили, что регистрация на соревнование уже открыта.

Участникам предлагают собрать собственную команду и сразиться за звание лучших в серии киберспортивных матчей.

Особенностью турнира является то, что участие в нем бесплатно и не требует никаких взносов.

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму.

Напомним, в Ковеле Волынской области завершился Фестиваль бочи , объединивший ветеранов войны, участников боевых действий и спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины. В течение трех дней за награды боролись более 60 спортсменов, соревновавшихся как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.