Украинские пограничники разнесли укрытие россиян в Харьковской области

Фото: Госпогранслужба

Военные нанесли удары по оккупантам на фронте. Защитники показали видео с мощными атаками по врагу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу военных комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7 пограничного Карпатского отряда в составе Сил обороны Украины. Они выполняют боевые задания в Харьковской области.

Во время очередной работы защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.

"Благодаря профессиональным действиям операторов беспилотных систем, качественной аэроразведке и точному наведению ударных средств военнослужащие "Шквала" своевременно обнаруживают враждебные цели и эффективно уничтожают технику, полевые укрытия и средства связи противника", - говорят военные.

Напомним, украинские военные показали эффектные кадры из Брянской области РФ. На видео можно увидеть работу подразделения "Химера" 105 пограничного отряда.