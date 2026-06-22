ВСУ уничтожили завод в Воронеже, где производили электронику для "Искандеров" и Х-101

Фото: Генштаб ВСУ

22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

Сообщается, что предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности для ОТРК "Искандер".

Также, в рамках кооперации, завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО.

В частности, транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукция этого завода используется для изготовления высокоточного управляемого оружия, которое россияне наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей.

Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в соцсети Х видео последствий атаки в Воронеже.

"В Воронеже ракеты атаковали завод полупроводниковых приборов "Сборка". На месте попадания масштабный пожар", - заметил он.

У нас тут вкусняшка проісходіт (с).



У Воронєжі ракети атакували завод напівровідникових приладів "Сборка". На місці влучання масштабна пожежа.



Підприємство, зокрема, виробляє "Панцир", деталі до ракет Іскандер-К та Х-101. pic.twitter.com/K2u0mdo4gO — Serhii Sternenko (@sternenko) June 22, 2026

Напомним, что в ночь на 21 июня украинские дроны поразили морскую логистику для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебазу во временно оккупированной Керчи.