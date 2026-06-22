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22 июня 2026, 18:54

ВСУ уничтожили завод в Воронеже, где производили электронику для "Искандеров" и Х-101

22 июня 2026, 18:54
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Фото: Генштаб ВСУ
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22 июня подразделения Воздушных сил ВСУ нанесли удары по предприятию по производству компонентов российских ракет в Воронеже. Для поражения использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

Сообщается, что предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности для ОТРК "Искандер".

Также, в рамках кооперации, завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО.

В частности, транзисторные сборки и матрицы для блоков крылатых ракет Х-101; полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦВМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К"; диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".

Продукция этого завода используется для изготовления высокоточного управляемого оружия, которое россияне наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей.

Советник министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко опубликовал в соцсети Х видео последствий атаки в Воронеже.

"В Воронеже ракеты атаковали завод полупроводниковых приборов "Сборка". На месте попадания масштабный пожар", - заметил он.

Напомним, что в ночь на 21 июня украинские дроны поразили морскую логистику для перевозки нефти в Краснодарском регионе и нефтебазу во временно оккупированной Керчи.

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