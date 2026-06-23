ППО, нафтобаза і техніка РФ: СБС уразили понад 60 цілей у Криму та на ТОТ

Скриншот із відео

У ніч на 23 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по понад 60 об'єктах у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр", передає RegioNews.

За його словами, "ніч у Криму була "запальною"", а в оперативній глибині противника було уражено понад 60 цілей різного типу.

Серед них – об’єкти ППО, логістична інфраструктура, паливні склади та енергетичні об’єкти. Зокрема, йдеться про ураження нафтобази у Керчі, газорозподільної та електропідстанції, а також колон техніки з паливозаправниками.

Також повідомляється про ураження трьох розвідувально-ударних БПЛА "Оріон" у Керчі, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1" у районі Багерового, пускової установки С-300 у Курортному та радіолокаційної станції "Небо-У" у Керчі.

Окрім того, під удари потрапили електропідстанція "Західно-Кримська", газорозподільча станція "Сімферополь", а також низка логістичних і паливних об’єктів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

За словами командувача, до операції були залучені підрозділи СБС та суміжні бойові групи. Масштаби уражень уточнюються.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники рознесли укриття росіян на Харківщині. На відео можна побачити роботу військових комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України.

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