Москва больше не тыл: как война приходит в глубь России
Удары по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне – это не просто эффектная картинка с черным дымом над столицей России. Это демонстрация новой реальности: война постепенно переносится на территорию государства-агрессора и начинает оказывать влияние на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование его военной машины.
Московский НПЗ – не символическая, а системная цель. Его поражение создает проблемы топливного обеспечения столичного региона, транспортной системы, авиационного узла и всей логистики вокруг москвы. Не менее важен и психологический эффект: российское общество все чаще сталкивается с последствиями войны непосредственно на собственном тылу.
Вот почему реакция российской пропаганды столь нервна. Они уже требуют наказывать не тех, кто развязал войну, а тех, кто фиксирует ее последствия на видео и распространяет информацию. Для кремля проблема заключается не только в самих ударах, но и в том, что видят миллионы россиян.
На этом фоне важно и другое. Украина все чаще наносит дальнобойные удары собственными средствами поражения. Это разрушает российский миф о "войне со всем НАТО" и демонстрирует гораздо более неприятную для москвы реальность: государство, которое путин планировал покорить за считанные дни, сегодня способно наносить ощутимые удары по стратегическим объектам в глубине российской территории.
Параллельно идет и международная поддержка Украины. Новые пакеты помощи, развитие совместных оборонных программ и изменения в американской политической дискуссии свидетельствуют о том, что ставка кремля на усталость Запада от Украины пока не срабатывает.
Путин совершил историческую ошибку. Он стремился вернуть Украину в сферу российского контроля, но получил государство, которое не только выстояло, но и постепенно формирует для России новую стратегическую реальность.
И главное – это уже не единичные операции. Мы наблюдаем признаки новой фазы войны, в которой критически важные объекты на территории России становятся все более уязвимыми.
Россия и дальше будет наносить удары по украинским городам. Но он уже не может гарантировать абсолютную безопасность собственного тыла, собственной инфраструктуры и собственной иллюзии недостижимости.
Четыре года назад Путин принес войну в Украину. Сегодня война все чаще приходит в Москву. И это не случайность. Это закономерность.
Москва горит не потому, что Украина желала этой войны. Москва горит потому, что Россия ее начала.