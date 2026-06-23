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23 июня 2026, 09:56

Москва больше не тыл: как война приходит в глубь России

23 июня 2026, 09:56
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Москва горит не потому, что Украина желала этой войны. Москва горит потому, что Россия начала ее
Москва горит не потому, что Украина желала этой войны. Москва горит потому, что Россия начала ее
Фото: соцсети
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Удары по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне – это не просто эффектная картинка с черным дымом над столицей России. Это демонстрация новой реальности: война постепенно переносится на территорию государства-агрессора и начинает оказывать влияние на инфраструктуру, обеспечивающую функционирование его военной машины.

Московский НПЗ – не символическая, а системная цель. Его поражение создает проблемы топливного обеспечения столичного региона, транспортной системы, авиационного узла и всей логистики вокруг москвы. Не менее важен и психологический эффект: российское общество все чаще сталкивается с последствиями войны непосредственно на собственном тылу.

Вот почему реакция российской пропаганды столь нервна. Они уже требуют наказывать не тех, кто развязал войну, а тех, кто фиксирует ее последствия на видео и распространяет информацию. Для кремля проблема заключается не только в самих ударах, но и в том, что видят миллионы россиян.

На этом фоне важно и другое. Украина все чаще наносит дальнобойные удары собственными средствами поражения. Это разрушает российский миф о "войне со всем НАТО" и демонстрирует гораздо более неприятную для москвы реальность: государство, которое путин планировал покорить за считанные дни, сегодня способно наносить ощутимые удары по стратегическим объектам в глубине российской территории.

Параллельно идет и международная поддержка Украины. Новые пакеты помощи, развитие совместных оборонных программ и изменения в американской политической дискуссии свидетельствуют о том, что ставка кремля на усталость Запада от Украины пока не срабатывает.

Путин совершил историческую ошибку. Он стремился вернуть Украину в сферу российского контроля, но получил государство, которое не только выстояло, но и постепенно формирует для России новую стратегическую реальность.

И главное – это уже не единичные операции. Мы наблюдаем признаки новой фазы войны, в которой критически важные объекты на территории России становятся все более уязвимыми.

Россия и дальше будет наносить удары по украинским городам. Но он уже не может гарантировать абсолютную безопасность собственного тыла, собственной инфраструктуры и собственной иллюзии недостижимости.

Четыре года назад Путин принес войну в Украину. Сегодня война все чаще приходит в Москву. И это не случайность. Это закономерность.

Москва горит не потому, что Украина желала этой войны. Москва горит потому, что Россия ее начала.

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Россия Москва Украина ВСУ атака НПЗ пожар Путин Кремль
 
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