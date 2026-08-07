Россияне ударили по Изюму: два человека погибли

Фото: Национальная полиция

Днем 7 августа россияне атаковали Изюм из реактивной системы залпового огня. К сожалению, в результате обстрела есть жертвы

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В результате обстрела Изюма двое мужчин погибли. Также четыре человека пострадали. Двое мужчин 47 и 67 лет получили осколочные ранения, они госпитализированы. У 42 и 61-летних женщин медики диагностировали острую реакцию на стресс.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее российские военные в течение дня почти 60 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, в результате чего пять человек погибли и еще 16 получили ранения.