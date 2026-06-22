ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео

Скриншот с видео

Воздушные силы ВСУ продолжают наносить удары по логистическим объектам российских войск на южном направлении

Об этом сообщает RegioNews.

В сети появилось видео, на котором зафиксирован точный авиаудар по мосту через реку Карачокрак во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Поражение таких объектов усложняет логистику противника, ограничивает опрокидывание техники, боеприпасов и личного состава в районе боевых действий.

Пока официальная информация о масштабах повреждений моста и последствиях удара уточняется.

Напомним, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины ночью 21 июня поразили ряд объектов во временно оккупированном Крыму, а также на временно захваченных территориях Запорожской и Донецкой областей.