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16 июня 2026, 11:57

Скандал с бронежилетами Миндича: суд взыскал почти 100 млн грн с поставщика

16 июня 2026, 11:57
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск против ООО "МИЛИКОН ЮА" и принял взыскать с компании 97,43 млн грн штрафных санкций за поставку некачественной продукции для военных

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Дело рассматривалось в закрытом режиме по ходатайству представителя Агентства оборонных закупок. Государственный контракт предусматривал ответственность поставщика в виде штрафных санкций за поставку товара ненадлежащего качества.

ООО "МИЛИКОН ЮА" в феврале 2025 года выиграло тендер на поставку бронежилетов для войск на сумму 217 млн грн. Согласно договору компания должна была поставить продукцию несколькими партиями до 20 августа 2025 года.

Хотя бронежилеты были доставлены вовремя, во время приемного контроля обнаружили ряд нарушений. По данным ЦПК, в изделиях использовались китайские бронеплиты, сами жилеты простреливались и имели дефекты пошива. Поэтому акты приемки продукции не были подписаны.

В Центре противодействия коррупции также напомнили, что ранее был зафиксирован разговор между бизнесменом Тимуром Миндичем и тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым. По утверждению ЦПК, она свидетельствует о попытке повлиять на процесс приема бракованных бронежилетов в обход установленных процедур контроля качества.

Суд поддержал позицию истца и постановил взыскать с поставщика около 100 млн грн штрафных санкций.

Как известно,Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время – в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

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Напомним, Миндич также фигурирует в расследовании НАБУ в компании "Энергоатом".

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

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