ВАКС снова не пускает Кириленко за границу: экс-глава ОВА хотел во Францию

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ВАКС не разрешил бывшему главе Донецкой ОВА уехать за границу. Следует отметить, что Павла Кириленко обвиняют в незаконном обогащении и недостоверном декларировании

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд (ВАКС), передает RegioNews.

Чиновник просил у суда разрешение на выезд во Франкцию, чтобы посетить заседание комитета Организации экономического сотрудничества и развития в сфере конкурентного права. Когда суд уточнил, может ли Кириленко передать эти полномочия замглавы АМКУ, он заявлял, что традиционно ведомство на международной арене представляет он.

По словам Кириленко, европейские партнеры вроде бы готовы вести диалог исключительно с руководителями органов. При этом ВАКС предложил подписать все необходимые документы дистанционно, как это часто делает премьер-министр Юлия Свириденко.

"Как доказательство необходимости поездки за границу Кириленко предоставил в суд соответствующее поручение по представлению интересов Украины. Прокурор возражала против удовлетворения такого ходатайства, поскольку предоставленные стороной защиты документы не содержали информации о том, что только Павел Кириленко может представлять Украину на этой конференции", - говорят в ВАКС.

Однако суд отказал и не разрешил поездку. Следует отметить, что это произошло уже не в первый раз: в прошлом году Киреленку тоже отказывали в поездке за границу.

Что известно о деле Павла Кириленко

14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета и бывшего главы Донецкой ОВО Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Залог в размере 30 миллионов гривен за должностного лица внесла компания Эдуарда Мкртчана.

Уже в июне 2025 года НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о подозрении в недекларировании имущества. Также сообщено о подозрении его жене в пособничестве в незаконном обогащении.