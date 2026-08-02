"Меня отбросило на несколько метров: известный ведущий после отдыха оказался в больнице

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Евгений Фешак рассказал об инциденте, который произошел с ним во время отдыха. История завершилась поездкой к врачам

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Это случилось, когда ведущий приехал к маме на дачу жарить шашлыки. Однако когда никто не ожидал, произошел инцидент.

"В какой-то момент раздался такой хлопок, что я даже не успел понять, что произошло. Удар был настолько сильный, что меня просто отбросило на несколько метров. На несколько секунд потеря сознания", - рассказал ведущий.

По словам Евгения Фешака, на мангале лежала металлическая палка, одна сторона которой была заглушена, а во второй находился "намертво засохший цемент". Через несколько минут под действием температуры цемент вылетел и этот удар практически сбил мужчину с ног.

"Труба решила, что она не труба, а охотничье ружье. Кусок цемента вылетел из трубы, как пуля из пистолета, и на полной скорости влетел мне прямо под ребра", - говорит Евгений Фешак.

В больнице ведущему сделали УЗИ и выяснили, что, к счастью, ему повезло. По его словам, "хорошо накачанные мышцы живота частично погасили силу ушиба".

Напомним, ранее ведущий рассказывал, что в результате обстрела Киевщины сгорел его автомобиль.